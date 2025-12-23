Расте броят на досъдебните производства за дрога

Увеличение на досъдебните производства за наркотични вещества, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-30 ноември 2025 г.

1055 са образуваните досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества за периода 1-30 ноември 2025 г. Те са с 59 повече в сравнение с делата през октомври 2025 г., показват данните звеното за подпомагане разследването на този вид престъпления, както и на престъпленията, свързани с нелегална миграция и трафик на хора.

През ноември т.г. са проведени 656 специализирани полицейски операции (СПО) и са задържани 1103 лица за престъпления, свързани с наркотици. Разкрити са 6 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

Най-много е задържаната марихуана – над 248 кг. Сериозно е заловеното количество прекурсори, иззети са и 124 електронни устройства за пушене с наличие на наркотични вещества.





