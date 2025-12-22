Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов - съдия в Софийски градски съд, определен по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура.

Неговите функции ще са на прокурор със специални правомощия за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на Прокурорската колегия може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Урумов беше избран със специална процедура.