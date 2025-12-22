Трагедия във Варна: Кола помете пешеходци край Кооперативния пазар

Лек автомобил се качи на тротоар и помете пешеходци във Варна. Тежката катастрофа е станала в 14:42 часа в района на оживеното кръстовище между улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев" на метри от Кооперативния пазар, съобщиха от полицията.

Оттам призоваха хората да търсят обходни маршрути и да спазват указанията на разположените на мястото униформени служители.

Час след инцидента от ОДМВР уточниха, че са загинали две минувачки. Едната е на 52 години, а другата - на 79. Шофьорът на автомобила е на 54 години и е бил откаран в болница без сериозни видими наранявания.

Пробата му за алкохол е отрицателна, а за наркотици е взета в здравното заведение и предстои резултатът да бъде обявен.