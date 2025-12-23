Дрогиран шофьор, пратил четирима в болница, отива на съд

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишния Александър П. , за катастрофата на бул. „Тодор Александров“, на 1 август 2-24 г., при която беше пометен пешеходец. Тестовете показаха, че шофьорът е бил дрогиран с кокаин.

С висока скорост мощното му БМВ Х6 излезе от платното близо до колелото на трамвай 22, помете 26-годишен мъж, преобърна се и се спря в храстите край бизнес сграда.

Вследствие на удара пострадалият е получил тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на слезката. Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай, посочват от прокуратурата.

При инцидента пострадаха и децата на водача - две момчета на 10 и 12 г., както и негов спътник от предната седалка.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 2 и пр. 8, б. „А“, вр. ал. 1, б. „Б”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Александър П. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото да започне в Софийски районен съд.