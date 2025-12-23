Крадци налазиха пазара в Долни Богров, жена ги хвана в крачка (ВИДЕО)

Жена заложи капан за крадци и ги хвана на местопрестъплението. В началото на декември Боряна Пандова шофира и излизайки от София решава да се отбие на неделния пазар в с. Долни Богров, за да се раздели с няколко левчета на стотинки, преди приемането на еврото.

Паркира автомобила си и слиза да разгледа стоките на битака. Автомобилът ѝ е с централно заключване, тя натиска бутона и смята, че е заключила безопасно колата си. На задната седалка оставя служебния си преносим компютър, който тя използва ежедневно и който съхранява редица важни документи. Наивно смята, че след като е със затъмнени прозорци, никой няма да забележи ценната вещ в автомобила.

Когато се връща в колата си разбира, че лаптопът е откраднат.

Две седмици по-късно Пандова решава сама да провери дали подобни кражби са практика и залага капан като успява да заснеме мъже, които се опитват да отворят автомобила ѝ по същия сценарий. И в двата случая е извикан полицейски патрул и са снети обяснения.

Междувременно жители на с. Долни Богров няколко поредни недели протестират срещу въпросния битак, който събира съмнителни хора и маргинали от малцинствата.

По думите на богровци, пазарът е незаконен, а дружеството, което го стопанисва, отказва да вземе мерки, за да се справи с чистотата и парализираното движение в неделния ден. Нещо повече - напролет битакът се разраства до внушителни размери, автомобили паркират направо на шосето и е въпрос на време да стане тежко ПТП.

Изпълнителният директор на "Пазари Север" ЕАД Светослав Тодоров е обещал на протестиращите поетапно разрешаване на трупаните с години проблеми, но досега не са предприети никакви конкретни действия.

Местните се оплакват от това, че след битака отпадъците не се почистват веднага, а вятърът разнася боклуците във всички посоки. Главната павирана улица се задръства от неправомерно паркиране и често жителите не успяват да излязат от домовете си в неделния ден.

Жители на Богров негодуват също така, че мястото от китно и чисто, се превръща в истински коптор.

"Всяка неделя се оставят кашони с изхвърлени котки и кучета, напълниха селото ни с бездомни животни. По самите сергии храната, която се продава навън, няма никакви документи. В жегите може да видите мляко, яйца и дори месо, накацано от мухи", разказа пред "Труд news" жителка на селото.

Друг жител разказа, че гостите на битака уринират направо на фасадата на къщата му.

Местните са категорични, че ако "Пазари Север" ЕАД не започне поетапно да разрешава проблемите с пазара, напролет протестните шествия ще се възстановят.