Изнасилвачи упояват жертвите с веществото GBL

Разтваря се в алкохол, младежите да внимават да не им го сипят незабелязано по време на купоните

Пристига у нас с куриерски пратки

Експерт по дрогите предупреди преди празниците

Засилени са опитите за контрабанден внос в България на психоактивно вещество, което се използва от изнасилвачи и сексуални маниаци. Медикаментът GBL (гамма-бутиролактон) е познат повече от 30 години от лекарите анестезиолози по света, но спрян от употреба заради силните му странични ефекти.

Упойващият препарат пристига у нас предимно с куриерски пратки от Великобритания и други страни от Западна Европа, където производството не е забранено. Той е течен, без мирис и цвят, поръчва се по интернет и пристига маскиран в шишета и туби, на които пише, че е препарат за почистване, разтворител за маслени бои и др. Веществото GBL е било намерено при обиските в дома на д-р Станимир Хасърджиев - бившият шеф на Националната пациентска организация, арестуван през есента след гей оргия заедно с неговата извратена дружинка.

GBL не наркотик, но го наричат “течно екстази”, защото само няколко капки от него предизвикват отпускащи и еуфорични ефекти и го оприличават на синтетичната дрога екстази (MDMA). Разтваря се лесно във вода, сокове, газирани напитки или алкохол.

“Опасното на GBL е, че се използва като психоактивно вещество с цел приспиване на жертвите възползване на безпомощността им. Поставянето му незабелязано в питието се нарича “спайкване”. Това означава влагане на различни наркотични вещества в напитки, хранителни продукти, вейпове, без да знаеш, че се влага такова вещество”, каза шефът на отдел “Борба с наркотрафика” в Агенция “Митници” Стефан Бакалов по БНТ. Той предупреди, че предстоят множество празнини дни, на които млади хора ще се събират на партита, в заведения и дискотеки и трябва да внимават какво пият, хапват или пушат.

“Препоръчваме на децата и младежите няколко мерки - да не оставят питиета и храни без надзор, когато отидат на дансинга примерно, да покриват чашите си с капачета и салфетки, да бъдат по-предпазливи с какви компании се събират и общуват, кой минава покрай техните маси. По същия начин като GBL могат да им “спайкват” рохипнол (успокояващо лекарство, известно още още като мексикански валиум или хапче за забравяне - б. р.), различни бензодиазепини и или кетамин. Специфичното при GBL е, че на другия ден не си спомняш нищо”, обясни още Бакалов.