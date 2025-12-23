Разбиха две авторморги с части от коли, издирвани в ЕС

Криминалисти от ГД "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в София и Видин разкриха авточасти и двигатели на близо 200 издирвани автомобила в две автоморги.

При специализирана операция е извършена проверка в две автоморги на територията на село Григорево, община Елин Пелин и в село Кутово, община Видин, за които имало данни, че съхраняват авточасти - предмет на престъпление, съобщиха от МВР.

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в обектите, посочи директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

В Елин Пелинското село Григорево са открити 276 различни по вид автомобилни части, като купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии.

Снимки: МВР

"По време на операцията са установени 202 различни части от автомобили обявени за издирване от Република Италия и 74 авточасти със заличени идентификационни номера. Част от тях в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили", поясни Владислав Мишев, началник отдел 02 „Криминална полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство за вещно укривателство. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура-Елин Пелин. Задържан е бил 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е била удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение „домашен арест“.

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор, отбеляза шефът на сектор „Престъпления свързани с МПС“ в Национална полиция Свилен Трифонов.

Изяснено е, че двигателите са от моторни превозни средства, обявени за издирване в държави - членки на ЕС, предимно от Италия. По случая в ОД на МВР-Видин е образувано досъдебно производство за вещно укривателство. Дейностите по разследването и по двата случая продължава под надзора на компетентните прокуратури.