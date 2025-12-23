Шест години затвор за опит за убийство с нож

Извършител на опит за убийство беше осъден на шест години „лишаване от свобода“ в Благоевград.

Окръжната прокуратура в областния център е предала на съд Ю.М. от Благоевград, затова че на 18 юни 2015 г., около 02,45 часа, в дискотека е нанесъл удари с нож в областта на лявата гръдна половина е направил опит умишлено да умъртви К.Д., като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Окръжен съд-Благоевград призна подсъдимия за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, но го оправда по обвинението за опит за убийство.

След подаден протест от Окръжна прокуратура-Благоевград, Апелативен съд-София отмени изцяло първоинстанционната присъда, като Ю.М. е признат за виновен по първоначалното обвинение. Наложено е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Присъдата на Апелативен съд-София е потвърдена от Върховния касационен съд и е окончателна. Осъденият е преведен в затвора.