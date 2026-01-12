Български прокурори и следователи с писмо до Урсула и Мецола

Още по темата: Прокурори и следователи предупредиха за политически натиск върху съдебната власт 09.01.2026 14:35

Във връзка с недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу независимата съдебна власт, в частност Висшия съдебен съвет и Прокуратурата на Република България, Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България изпратиха своята позиция, разпространена публично на 09.01.2026 г., и до представители на европейските институции.

Това съобщиха от двете съсловни организации и уточниха, че позицията вече е пратена до председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския парламент Роберта Мецола, до еврокомисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт, до Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), до Консултативният съвет на европейските прокурори, до Роел Дона, генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите, както и до Европейската мрежа на прокурорите по околна среда (ENPE).

"Целта е европейските институции и организации да се запознаят с позицията ни и да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия за България Доклад за върховенство на закона за 2026 г", аргументират се още от организациите.

Цялото писмо на АПБ и КСБ може да прочетете ТУК.