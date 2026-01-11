Любовна игра стигнала до опит за убийство

Пловдивчанка изпаднала в шок и наръгала фитнес инструктор с два ножа

Прокуратурата повдигна по-тежки обвинения

Животът на мъжа е спасен с операции

Пловдивчанката Радостина Гърдева, която миналата година бе обвинена, че е нанесла с два ножа телесни повреди на фитнес инструктор, вече ще отговаря пред съда за опит за убийство. По-тежкото обвинение вече е повдигнато на 42-годишната жена и разследването е прехвърлено от Районната към Окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи сайтът “TrafficNews”.

Случаят е от края на март миналата година. Радостина била омъжена, съпругът є живеел в чужбина. Ходела във фитнес център, където се запознала с инструктора Александър Г. и пламнали чувства. Клиентката поканила симпатичния мъж на гости в дома си в квартал “Кършияка”.

Двамата вечеряли, като домакинята изпила и впечатляващо количество алкохол. Започнала любовна игра, която стигнала до момент, в който Радостина внезапно започнала да крещи и да блъска с глава лицето на Александър. Той се опитал да я отблъсне, но обезумялата жена грабнала по един нож във всяка ръка и започнала да го ръга. Нанесла му една голяма рана на главата и 4-5 в тялото.

Когато дошла на себе си и разбрала какво е направила, Радостина се обадила на майка си и я помолила да позвъни на тел. 112 и да извика Спешна помощ и полиция. Окървавеният Александър бил откаран в хирургия за серия животоспасяващи операции, а пияната домакиня - зад решетките.

Още тогава Районният съд постанови постоянен арест за Радостина. На заседанието наблюдаващият прокурор прогнозира, че когато са готови медицинските експертизи на пострадалия, най-вероятно извършителката ще бъде повдигнато по-тежкото обвинение за опит за убийство. Адвокатът й обаче възрази, че дори обвинението трябва да бъде по-леко, той като заради алкохола Радостина не помнела нищо, а при идването на полицаите Александър бил в пълно съзнание, но не искал да им каже какво се е случило между него и жената.

Предстои прокуратурата да приключи разследването и да внесе обвинителен акт в Пловдивския окръжен съд, където да се решава каква е вината на Радостина.