Хванаха фалшива банкнота от 500 евро в Перник

Сигнал за фалшива евробанкнота е подаден от търговец в гр. Перник.

На 11 януари около 19:00 ч. в заведение за бързо хранене била прокарана неистинска банкнота от 500 евро.

Служители от Първо РУ иззели купюрата и предприели оперативно-издирвателни действия.

Установено е, че мъжът, който е пазарувал с купюрата, я е спечелил в пернишко казино. Предстои изясняване как големият номинал е попаднал в игралната зала. Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията отново апелират към гражданите и търговците да бъдат внимателни и да проверяват паричните знаци за истинност.