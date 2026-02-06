Потвърдиха 12-годишна присъда на мъж, удушил братовчед си

Варненец, удушил братовчед си, ще лежи зад решетките 12 години. Постановеното от окръжните магистрати наказание бе потвърдено от Варненския апелативен съд. Той гледа делото след жалба от подсъдимия и протест на прокуратурата.

Страхил Я. извършил престъплението на 2 май 2023 г., когато срещнал братовчед си Светлозар на улица в кв. “Аспарухово”. Двамата отдавна не били в добри отношения и отново се скарали. Скандалът ескалирал, Страхил повалил с удари опонента си и притиснал шията и гръдния му кош. Минувач видял разпрата и се намесил, но се оказало, че няма шанс за потърпевшия. Извиканите спешни медици само констатирали смъртта му, а съдебните медици установили, че тя е настъпила вследствие на задушаване.

Съдът отчете, че няма данни жертвата да е нападнала нападателя, но потвъри и оправдателната му присъда по обвинението за убийство, извършено с особена жестокост. Наложеното наказание е под средния размер заради чистото съдебно минало, добрата характеристика и трудовата ангажираност на подсъдимия, посочиха магистратите. Те отхвърлиха и жалбата на защитата, и протеста на обвинението. Страхил Я. трябва да заплати на наследниците на жертвата 125 000 лв. за претърпени неимуществени вреди.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС.