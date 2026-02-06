25-годишен учител е обвинен за блудство с непълнолетни момичета

Районна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения спрямо 25-годишен учител за блудство с непълнолетни след подаден сигнал, съобщиха от държавното обвинение.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че установил контакт през интернет две с момичета - на 13 и 16 години, с цел извършване на блудствени действия.

Другото обвинение е за разпространение на порнографски материали на 13-годишното момиче. С 16-годишното учителят извършил блудствени действия.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпитани са свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.

"Мъжът е работил от няколко месеца като учител по география в СУ "Софроний Врачански" и е освободен в деня на получаването на сигнал от родител на едно от децата", съобщи пред БТА началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова.

По думите й, това е първата работа на мъжа в системата на образованието, като той е освободен още в рамките на изпитателния срок. Ако мъжът бъде осъден по повдигнатите му обвинения, повече няма да има право да упражнява учителска професия, допълни още началникът на РУО.

През следващата седмица в училището започва работа мобилна група за психологическа подкрепа, която ще прецени каква помощ ще бъде оказана на децата.