Съдът спря изграждането на туристически комплекс в Природен парк "Сините камъни"

Решението на Административния съд в Сливен не е окончателно

Съдът обяви за незаконно изграждането на туристически комплекс в Природен парк "Сините камъни".

Административният съд в Сливен уважи жалбата на министъра на околната среда и водите Манол Генов срещу решението на Общинския съвет в Сливен за създаване на селищно образувание курорт "Даулите" в парка, съобщават от министерството.

Оспореното решение на Общинския съвет беше прието през ноември 2024 г. на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за административно-териториалното устройство на Република България. С него 9,5 хектара в "Даулите" се обособяват като селищно образувание. Аргументът на местната власт беше, че така ще се привлекат инвестиции и ще се развива туризъм.

В града бяха организирани редица протести на граждани и природозащитни организации, свързани с намерението за създаване на "селищни образувания" в планината, както и изваждането на близо 12 декара от Природен парк "Сините камъни". През юни миналата година общинските съветници отхвърлиха от дневния ред предложение за отмяна на решението.

В мотивите си съдът потвърждава изложените от ведомството възражения срещу акта - че не са спазени процедурните правила за издаване на административен акт, които изисквания се предвиждат от законодателя в интерес на обществеността и засегнатите в акта страни.

Решението на Административния съд в Сливен подлежи на обжалване.