Младежи опитаха да платят с реквизитни банкноти евро

Младежи закупили от интернет реквизитни банкноти в евро и опитали да пазаруват с тях, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Случаят е от 8 януари. В хода на разследването е изяснено, че младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири и решили да пробват да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати.

Първоначално търговецът не се усъмнил, но в последствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента и най-вече по надписа Prop copy. Младежите са установени.

По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата. От полицията предупреждават гражданите да са внимателни.

Реквизитните банкноти са имитационни пари, предназначени само за кино, театър, фотосесии или обучение, а не за реално плащане. Те обикновено са направени да приличат на истински банкноти от разстояние, имат надписи като “For motion picture use only”, “Prop money”, “Not legal tender".