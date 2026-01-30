Пуснаха под гаранция от 8000 евро шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг

Окръжният съд в Плевен пусна под гаранция от 8000 евро 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов.

Защитата на шофьора обвини индиректно АПИ и състоянието на пътя в района на инцидента, а именно – наличие на така наречения „черен лед”.

Прокуратата заяви, че ще обжалва решението. Обвинението посочи, че ще поиска Апелативен съд -Велико Търново да отмени съдебния акт на Окръжен съд –Плевен и вместо него да постанови определение, с което да вземе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шофьор на тира.

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой шофьорът с инициали Д.Д. изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента и ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания бившият кмет почина. Огледът сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът беше задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета. С прокурорско постановление на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на страната.