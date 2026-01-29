Болница осъдена да плати 1,2 млн. лв. за починала родилка

Делото продължило 11 години

Обезщетението за трите деца на жената

Болницата във Видин е осъдена да плати над 1 250 000 лв. на три деца, загубили майка си. Тя умира часове след раждането на третото дете, заради доказана немарливост на акушер-гинеколога. Докторът е осъден и от ВКС, но когато присъдата влиза в сила, той вече е покойник.

До трагедията се стигнало, след като на 15 октомври 2014 година 36-годишната жена влиза в многопрофилната болница във Видин, за да роди третото си дете с планирано секцио. Докторът извършва операцията, но жената получава т. нар. ДИК-синдром, при който кръвта не се съсирва. Акушерът обаче оставя родилката сама и след няколко часа тя умира. В болницата не е имало кръв за преливане, както и друг специалист, който да помогне.

Гражданското производство срещу лечебното заведение продължило 11 години. В окончателното си решение от 22 декември 2025 г. ВКС приема, че е налице “немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност”, довело до смъртта на родилката. Така отговорността се поема от болницата като юридическо лице.

Преди дни стана известно, че и многопрофилната болница за активно лечение в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 000 лева по дело за починал пациент.