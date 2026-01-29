Арести на трафиканти на хора в три области

Акция на ГДБОП, Гранична полиция и прокуратурата

Седем, сред които и тарторите, са с повдигнати обвинения

Банда за трафик на нелегални мигранти бе разбита при акция на ГДБОП, Гранична полиция и прокуратурата. Операцията се провела в три области - София, Търговище и община Брезник.

Общо 16 души били задържани по време на акцията, която била координирана от ЕВРОПОЛ. Сред арестуваните имало и чужденци. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.

У нас били претърсени 6 жилища, автосервиз и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към разследването. Разпитани били и свидетели, включително и пред съдия.

Софийска градска прокуратура е привлякла като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. Двама от задържаните били обвинени като ръководители на групата, а останалите - като участници в нея.

Шестима от обвиняемите са задържани. Очакваше се вчера, след редакционното приключване на броя, съдът да определи какви мерки да наложи на арестуваните.

“Операцията е резултат от повече от година целенасочена и последователна работа - задълбочен анализ, оперативни действия и прецизно документиране на доказателства. Поздравявам всички ангажирани служители за професионализма, координацията и последователността”, написа във фейсбук вътрешният министър в оставка Даниел Митов.