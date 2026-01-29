Бургаската прокуратура проверява секс скандал

Прокуратурата в Бургас проверява сигнал за сексскандал в елитно студио за красота. В центъра на морския град, клиенти на студиото били известни бургазлийки. Една от тях обаче се е ожалила, че докато била гола – за манипулация с лазер, е установила, че я снима камера. Този факт силно я смутил и скандализирана, жената изхвърчала от мястото за разкрасяване, за да си намери адвокат и да търси правата си по съдебен ред.

Паралелно с това се понесе слух, че из града от няколко месеца работи порно канал в едно от известните приложения.

Именно там били пускани интимните пози, по време на процедурите.

Тече разследване, казаха лаконично от прокуратурата.