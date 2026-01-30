Доживотен затвор за брутално убийство на майка

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) призна за виновен 40-годишния С. Й. за умишлено убийство на неговата майка, извършено с особена жестокост, по особено мъчителен за убитата начин и в условията на домашно насилие, като му наложи наказание доживотен затвор.

Обвинителният акт е внесен в съда от СГП през месец май 2025 г. Разследването по случая е проведено от СДВР под ръководството и надзора на държавното обвинение.

Подсъдимият С. Й. е предаден на съд за това, че на 04.01.2024 г., в жилище в гр. София, чрез нанасяне на множество удари с твърд тъп предмет в областта на главата и тялото на неговата майка 76-годишната В. Т. ѝ причинил тежка множествена травма и открита черепно-мозъчна травма, вследствие на което на 30.03.2024 г. в болнично заведение настъпила смъртта ѝ.

Непосредствена причина за това са развилите се въпреки лечението усложнения вследствие получените от побоя травматични увреждания.

Брутална жестокост

Деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин – тя е осъзнавала всичко, което се е случвало с нея по време на нанасяне на ударите и е изпитвала значителни болки и страдания от получените травми.

Извършителят е проявил особена жестокост, като ѝ е нанасял множество удари, част от които със значителна травмираща сила.

"Подсъдимият бил безработен, а неговата майка била пенсионер. Двамата прекарвали продължително време в дома на жертвата, като скандалите и упражняването на домашно насилие от подсъдимия спрямо майка му зачестявали, а отношенията им трайно се влошавали. Пострадалата се надявала, че синът ѝ ще си намери работа, конфликтите и противоречията между тях ще се изгладят, а той ще преустанови упражняването на физическо насилие спрямо нея. В. Т. не уведомявала органите на МВР и не подавала жалби за случаите на домашно насилие спрямо нея, въпреки физическата агресия на подсъдимия", уточнват подробностите от прокуратурата.

С присъда от 29.01.2026 г. СГС признава подсъдимия за виновен в извършване на престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 6а НК и му наложи наказание доживотен затвор, което да изтърпи при първоначален специален режим. Първоинстационната присъда на СГС не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – София.