Международна операция с участието на САЩ свали българските сайтове Zamunda и Arena

От години американските власти работят по отстраняване на незаконни торенти, които нарушават авторските права, заяви министър Даниел Митов

Правоприлагащи органи от САЩ, Европа и България иззеха домейните на три от най-популярните български сайтове за споделяне на пиратско съдържание – Zamunda, Arena и Zelka.

Тракерите станаха недостъпни на 30 януари, а при опит за достъп потребителите бяха пренасочвани към официален банер, гласящ: „Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи.“

В акцията са участвали Министерството на правосъдието на САЩ, Homeland Security Investigations (HSI), National IPR Coordination Center, Европол, както и българските ГДБОП, Националната следствена служба, ДАНС и прокуратурата.

За операцията потвърди в свое изявление и силовият министър Даниел Митов.

"Има четирима задържани", лаконично коментира темата той. Митов отказа да даде подробности по случая, нито да разкаже какъв е профилът и социалният статус на арестуваните. "Съвсем скоро ще има пресконференции по темата, където ще бъдат изложени всички подробности. Истината е, че американските власти от години работят по темата с незаконните торенти, които грубо нарушават авторските права", заяви Митов.

Според информация на TorrentFreak съдебната заповед от Мисисипи вероятно е задължила регистраторите на домейните да ги прехвърлят под контрола на американските власти, тъй като са били свързани с американски посредници.

Под контрола на САЩ

В момента адресите на Arena, Zamunda и Zelka сочат към сървъра seizedservers.com, което потвърждава, че домейните са иззети. Само през миналата година Zamunda беше 11-ият най-посещаван сайт в България – показател за мащаба на засегнатите потребители.

Българските власти са поискали съдействие от САЩ за закриването на водещите торент сайтове още преди 5 години. В миналото е имало и искания за изземване на физическите сървъри на Zamunda, но засега няма информация дали настоящата операция включва подобни действия.

МВР, прокуратура и ДАНС нееднократно са съобщавали, че срещу платформите се водят разследвания за нарушения на интелектуалната собственост и данъчни престъпления.

Официални прессъобщения от българските и американските институции засега липсват. Ако операцията е ограничена само до домейните, има вероятност платформите да се появят отново под нови адреси – практика, която торент сайтовете са използвали и преди.

В акцията са участвали редица институции от двете страни и от Европа, сред които:

Министерство на правосъдието на САЩ

Homeland Security Investigations (HSI)

National IPR Coordination Center

Европол

ГДБОП

Национална следствена служба

ДАНС

Прокуратура на Република България