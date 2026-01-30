Задържаха под стража гаджета - пласьори на фентанил

Мъжът и жената били спипани при сделка с клиенти

Мъж на 34 години и 35-годишната му приятелка бяха задържани под стража от Варненския окръжен съд, след като прокуратурата ги обвини в притежание и разпространение на фентанил при условията на опасен рецидив.

Гаджетата били заловени на 29 януари при спецоперация на полицията, непосредствено след като продали дози от силно токсичната дрога на трима свои клиенти. Двамата въртели нелегалната търговия от дома си. При обиска там били открити две електронни везни, пари, приспособления за отключване и взлом на секретни патронници и вещи, задигнати от жилища в централната част на Варна. Намерен бил и още фентанил. Предстои експертиза да установи точното му количество и концентрация.

Мъжът и жената са добре известни на органите на реда и са осъждани за пласмент на дрога, уточниха от прокуратурата.