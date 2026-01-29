Институт за пътна безопасност след поредната трагедия край Телиш: Системен провал от страна на АПИ

Пътят Телиш – Долни Дъбник отново поставя под въпрос работата на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), след като лошото отводняване и липсата на дренаж продължават да създават условия за тежки инциденти по т.нар. „отсечка на смъртта“.

Това заявяват в своя позиция от Институт за пътна безопасност (ИПБ) по повод поредното тежко ПТП, завършило със смъртта на уважаван лекар - бившият кмет на гр. Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Мъжът загина на място вчера, 28 януари, след като тежкотоварен камион се вряза в автомобила му. Причините за катастрофата се изясняват, но първоначалните данни сочат, че причина за инцидента е хлъзгавата настилка и образуваният т.нар. "черен лед".

"Труд news" припомня, че близки и роднини на загинали в катастрофи готвят протест в отсечката и затваряне на пътя, ако държавата не вземе адекватни мерки за обезопасяване на трасето. На фона на това критиките на пътните експерти са насочени към ръководството на агенцията, обвинявано в системен управленски провал и неадекватни действия, довели до загубата на човешки животи.

Ето цялото становище на ИПБ:

Пътят Телиш – Долни Дъбник, известен през последните години като „отсечката на смъртта“, продължава да бъде пример за системен провал. Това обявиха в свое становище от Института за пътна безопасност ИПБ.

Основната причина за повтарящите се тежки инциденти са „грешките на шофьорите“ предизвикани от лошото отводняване и липсата на адекватен дренаж. Този сериозен дефицит на безопасност създава условия при всеки дъжд да се получава аквапланинг при положителни температури или да се образува черен лед при отрицателни. Налице е тежък организационен проблем в управлението на ресурсите (в размер на милиарди евро) от страна на Управителния съвет на АПИ.

В събота се организира протест, но остава неясно срещу какво и срещу кого точно ще бъде насочен. За пореден път организаторите насочват общественото недоволство срещу шофьорите — тоест срещу нас самите. Припомняме, че за една нощ същите тези организатори престанаха да настояват за оставката на шефа на АПИ. Днес виждаме повторение на същия сценарий.

След всяка трагедия се появява поредният „експерт“, който започва да обяснява какво трябва да се промени в закона, коя експертиза е вярна и кой е виновен.

Надеждата остава в това измъчените хора да се събудят и да проумеят: проблемът е единствено в доставчика на транспортната система. Той създава правилата и той ги контролира. Потребителите — тоест ние — сме длъжни да ги спазваме. Но когато това не се случва поради лошо възприятие, недостатъчно обучение, умисъл или други причини, доставчикът на транспортната система е длъжен да предприеме адекватни последващи действия.

Точно тук е провалът. Последващите действия са грешни. Грешки, които струват човешки животи. Затова най-естественото и справедливо решение е да се търси отговорност от ръководителя — в случая от шефа на АПИ.