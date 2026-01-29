Ники Кънчев: Убитият на пътя д-р Костадинов лекуваше и моя баща

Журналистът и телевизионен водещ Ники Кънчев направи емоционално признание, от което става ясно, че убитият на пътя край Телиш д-р Цветан Костадинов е лекувал и неговия баща.

"Със закъснение научавам сега, защото до късно снощи бях в режим "Снимки", че е убит в катастрофа д-р Цветан Костадинов от моя роден Червен бряг. Докторът пътувал за болница в Плавен, където работил последните години. На участъка "Пътят на смъртта" от Хумата до Дъбниците, някъде край Телиш, камион го помита. Това е приблизително същото място и участък, където убиха и малката Сияна.



Много съм тъжен, загубихме един достоен Българин. Лекар с отношение към всички около себе си, дълго време шеф на болницата в Червен бряг, лекувал е дори моя баща.

Спечели си доверието на съгражданите и беше и кмет за няколко години. Бог да го прости! Тъжно, нелепо и огледало на България през 2026!", казва Кънчев.