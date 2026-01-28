Челен сблъсък край с. Телиш, починал е уважаван лекар и бивш кмет

Мъж на 58 години е загинал тази сутрин при тежка катастрофа на главен път I-3 край село Телиш. Инцидентът е станал на заледен участък, след като шофьор на тежкотоварен автомобил – 46-годишен мъж, е загубил контрол над влекача и ремаркето е навлязло в насрещната лента, ударяйки челно лек автомобил. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил.

Тежката катастрофа коментира и пътният експерт Диана Русинова.

"Починалият тази сутрин при катастрофата край Телиш е бил лекар и бивш кмет на община Червен бряг. Дълбок поклон пред паметта му и искрени съболезнования към близките на д-р Цветан Костадинов!", написа тя в социалните мрежи.