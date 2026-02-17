Педофилия в училище! Учител е задържан за сексуални действия с деца

Учител от плевенско село е задържан за педофилия, съобщава БНТ.

След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца.

На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата. 29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче и блудство с друго на същата възраст в края на декември миналата година и в началото на февруари тази. Районна прокуратура в Плевен внесе искане за постоянен арест.

