Разследват служители на МВР, въоръжили сектата от хижа „Петрохан“

Иванов и Калушев получили в Монтана разрешителни за пушки и пищови като физически лица

Заглушителят е законен, но под условие

Депутатът от "Възраждане" Петър Петров внесе 9 въпроса до вътрешния министър

Служители на МВР трябва да отговарят за серия от нарушения покрай издаването на разрешителни за оръжия на “рейнджърите” в хижа “Петрохан”. Вероятно все още от МВР разследват кой какво е подписал, кой на кого се е обадил, имало ли натиск “отгоре”, след което ще дадат материалите на прокуратурата, за да се прецени дали има данни за престъпления по служба, коментираха бивш полицаи, запознати с работата по направление “Контрол на общоопасните средства” (КОС).

Както писа “Труд news”, на 21 август 2021 г. Ивайло Иванов получава от Районното управление в Монтана разрешителни за 16 оръжия, сред които освен пушки, карабина, пистолети и картечен пистолет, има и заглушител и мерник с лазерно насочване, каквито могат да използват само от армейски или полицейски спецчасти. На 1 ноември 2021 г. право да носи револвер и пистолет получава и “лама” Ивайло Калушев, като за целта три дни по-рано си прави адресна регистрация в Монтана. Към онзи момент тяхното сдружение Национална агенция за контрол на защитените територии още не учредено, а Калушев още не купил хижа “Петрохан”. И двамата са получили разрешителните като физически лица.

“Не мога да кажа дали са извършени длъжностни престъпления от служители на МВР, но са налице множество закононарушения при издаването на разрешителни за оръжия и това не са два, а множество случаи за последните 6 години. Следва да бъде проверено и упражнявана ли е контролна дейност по издадените разрешителни”, каза пред “Труд news” депутатът от “Възраждане” Петър Петров, който е избран от Монтана и е член на вътрешната парламентарна комисия. Вчера той внесе искане за писмена информация до вътрешния министър Даниел Митов с 9 въпроса. Част от тях са: колко разрешителни са издадени и колко са отказани от РУ-Монтана в периода от ноември 2020 г. до февруари 2026 г.; на колко лица са дадени разрешителни на повече от 1 брой за притежаване и използване на огнестрелно оръжие, има ли физически лица, получили разрешения на основание “упражняване на дейност в сдружения”; колко на брой проверки са извършени от полицейските инспектори на притежателите на огнестрелни оръжия и др.

От депутатското искане до МВР ставя ясно също, че шефът на РУ-Монтана Петко Шумански, който е подписал разрешителните на Иванов и Калушев преди повече от 5 г. и досега заема този пост. Въпреки че миналата седмица е бил в платен отпуск, в петък - 13 февруари, Шумански е бил извикан да дава обяснения за двете разрешителни на “рейнджърите” от хижа “Петрохан”.

Така изглеждат “супресорите” (заглушителите), финландско производство, за които е получил разрешение Ивайло Иванов.

“Личното ми мнение е, че подобен обем оръжие не може да бъде разрешен без съгласуване и от директора на Областната дирекция на МВР - Монтана. През август 2021 г. на този пост е бил Красимир Кирилов, понастоящем заместник-директор, а през ноември същата година - Бисер Йончев”, каза г-н Петров. Той припомни, че като депутат през пролетта на 2023 г. по негова инициатива е извършена пълна проверка от дирекция “Вътрешна сигурност” в ОД на МВР-Монтана, която е установила нарушения по всички направления и са образувани са 17 дисциплинарни производства, а директорът Бисер Йончев напуска системата на МВР през април 2023 г. През 2024 г. депутатът Петров пита каква е съдбата на тези 17 производства и МВР министърът Калин Стоянов му отговаря, че са прекратени.

През май същата 2023 г. полицаи от Монтана и “рейнджърите” от хижа “Петрохан” правят т. нар. съвместно учение, при което природозащитниците били представени пред участващите служители като “таен спец-отряд”. “Така ги е представил ръководителят на учението”, уточни депутатът.

Проверка на “Труд news” установи още, че от 2019 г. в България МВР може да издава разрешителни са “супресори” (заглушители) само за дълго ловно или спортно оръжие, но задължително условие е те да бъдат “простреляни”, за да се установи дали не намаляват звука с повече от 45 децибела. Тогава вече са забранени за цивилни лица или фирми. Второто условие е да не бъдат с универсален накрайник (преходник), който позволява използването им и за късо оръжие. В случая с Ивайло Иванов той е получил разрешително за един “супресор”, финландско производство, който пасва на разрешените му ловни пушки “Бинели”, но изобщо липсва информация дали е прострелван и дали е с универсален накрайник. Липсва също информация на какво основание са разрешени толкова оръжия на един човек, ако е ловец от коя ловна дружинка е, на какъв адрес ще ги съхранява и т. н.