МВР: В хижа "Петрохан" са открити много гилзи, но стрелба не е имало

По време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, но те не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР, във връзка със запитвания от медии.

От ведомството уточняват, че като гилзите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.

"При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни. Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие", уточняват от МВР.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие (например при пожар) - при достатъчно висока температура, барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, обясняват от министерството.