Случаят „Петрохан“: „Обладана“ къща, ключов свидетел и неразкрити чатове

Журналисти коментираха развитието по случая "Петрохан" и връх Околчица, като според тях остават множество неизяснени въпроси и вероятно съществуват още доказателства, които не са публично известни.

Криминалният репортер от NOVA Стоян Нешев заяви в „Здравей, България“, че общественото недоверие към официалната версия се засилва, тъй като хората подозират, че има и други видеозаписи по случая. По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че именно къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му.

"Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така му е казано от Калушев", обясни Нешев.

Нешев подчерта още, че Деян Илиев, открил телата край хижата, е важен свидетел и според него е било редно да му бъде наложена забрана за напускане на страната. Той изрази учудване, че мъжът не е споделил веднага със съпругата си за откритието, но е поддържал контакт с баща си.

Според журналиста разследването вероятно е в напреднал етап, след като прокуратурата вече е изпратила материали в парламента, а освен това се води и досъдебно производство срещу длъжностни лица.

От своя страна журналистът от БНР Николай Христов отбеляза, че свидетелските показания са субективни и често противоречиви. По думите му именно записите от видеокамери могат да дадат най-точна картина на случилото се.

"Записите от видеокамерите могат да докажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити. Освен това би следвало да бъдат изнесени чатове от приложения на телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни", коментира Христов.

Журналистът постави и въпроса защо шестимата загинали са намерени на различни места — край Петрохан и при Околчица. Според него общественият дебат е силно поляризиран, а информацията за съдържанието на телефоните на замесените остава неизвестна. Христов смята, че свидетелят, открил телата, не е ограничаван да пътува, тъй като не е обвиняем. По думите му няма данни хора от неправителствената организация да са били щатни сътрудници на службите, макар да е възможно да са подавали информация.