Общо 46 790 евро и 4 златни накити ще бъдат върнати на жертвите на ало измамници и мулета, задържани в рамките само на 24 часа

Не давайте пари, поискани от непознат телефонен номер. При такова обаждане сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки, припомнят на страницата си във "Фейсбук" от ГД "Гранична полиция".

"Гранични полицаи отново задържаха на Дунав мост мъж, измамил възрастна жена от Правец. При компенсиращи мерки вчера служители на ГПУ – Русе селектирали за проверка по анализ на риска излизащ от България лек автомобил с германска регистрация, управляван от 50-годишен мъж от Софийска област.

При извършения оглед те открили, че шофьорът пренася 6000 евро, получени от телефонна измама. Граничните полицаи установили самоличността на жертвата - 76- годишна жена от Правец, самотноживееща, което е улеснило въвеждането й в заблуждение. Измамникът и парите са задържани в ГПУ- Русе", написаха от ГДНП.

Преди три дни Главна дирекция "Гранична полиция" докладва за цели четири престъпления, свързани с телефонни измами, са разкрити за по-малко от дванадесет часа от граничните полицаи от Русе, като обяви, че общо 46 790 евро и 4 златни накити ще бъдат върнати на жертвите, благодарение на активната работа на служителите на дирекцията.

Те са били транспортирани по различни начини в случаите: в дамски чорап, скрит под дрехата на т.н. "муле", пренасяло сумата, придобита от престъпната дейност; в кутия от перилен препарат; в дамско портмоне, скрито в найлонова торбичка с консерви и употребявани дрехи, а в последния случай и пренасяни лично от жертвата на измамата.

Задържани са общо четирима български граждани и трима румънски граждани, които са били ангажирани с осигуряване на превозно средство, с което да се премине през границата.

Всички жертви, които са от четири областни града в страната - Плевен, Бургас, Стара Загора и Габрово, са самотно живеещи жени на възраст от 68 до 83 години, подлъгани, че помагат на роднини или на органите на МВР за разкриване на престъпление.

Друга обща черта на случаите е, че пренасящите паричните средства лица са имали определено поведение, което е дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочени проверки, за да разкрият извършващото се престъпление. Добрите резултати са следствие от ефективното прилагане на компенсиращи мерки след присъединяване към Шенгенското пространство, посочиха от ГДГП.