Следите остават: Антикорупционният фонд оказвал натиск върху МВР да не разследва НПО-то на Ивайло Калушев

Документът е от 16 август 2024 г. и е адресиран до тогавашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов

Писмо на Антикорупционния фонд до вътрешния министър Калин Стоянов от август 2024 г. показва опит за институционален натиск във връзка с проверки срещу сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Ивайло Калушев. Това се вижда от документа, предоставен на "Гласове" от източници от разследващите органи.

Става дума за заявление за достъп до обществена информация, изпратено от фондацията на 16 август 2024 г., подписано от директора Бойко Станкушев, в което се поставят въпроси за постъпили сигнали, проверки и преписки срещу сдружението и негови членове. В писмото организацията предупреждава за „риск от злоупотреба и институционален тормоз“ срещу структурата и подчертава нейното международно признание, включително членство в рейнджърски федерации. Според запознати с казуса именно тази аргументация е била възприета в МВР като опит за предварително рамкиране на евентуалните проверки като натиск срещу гражданска организация, което на практика поставя институционален чадър върху дейността ѝ в момент, когато срещу нея вече текат сигнали и преписки.

По това време срещу структурата вече са постъпвали редица сигнали от граждани и институции, включително за предполагаеми нарушения на Закона за устройство на територията, дейности в защитени природни територии и други казуси, попадащи в обхвата на контролните органи.

Паралелно с това още към 2024 г. са били налични и свидетелски показания и данни от проверки, които поставят въпроси за отношенията на Калушев с непълнолетни момчета от неговото обкръжение. Открояват се най-малко пет случая на съжителство с непълнолетни, без това само по себе си да доказва извършено престъпление. Част от тези обстоятелства фигурират и в изтекла справка на ДАНС към 2024 г., публикувана от разследващия сайт BIRD, чието съдържание към момента не е официално отречено от агенцията.

Най-ранният известен случай е от 2011 г., когато 15-годишно момче заживява при Калушев с разрешението на родителите си. По-късно именно това лице подава сигнал за сексуална експлоатация, включително пред ГДБОП през 2022 г., но преписката е прекратена без образуване на разследване. Данни за други непълнолетни около Калушев се появяват през следващите години, включително деца, пребивавали с него в чужбина или живели в обкръжението му в България. По част от случаите са извършвани проверки, но разследванията срещу него са прекратявани поради липса на доказателства.

През 2024 г. има и сигнал от роднини на осемгодишно дете, живяло в хижа „Петрохан“ в обкръжението на групата около Калушев, съдържащ притеснения относно средата и продължителния престой с възрастни мъже, като впоследствие сигналът е оттеглен.

Всички тези обстоятелства са били налични в институциите към момента на писмото на Антикорупционния фонд, което поставя въпроси дали организацията е разполагала с пълната картина около сигналите и проверките срещу сдружението, когато е отправяла предупреждения за институционален натиск.

В документа фондът настоява МВР да предостави информация дали са подавани сигнали срещу сдружението и негови членове, какви действия са предприети по тях и дали има възложени проверки от други институции, като се позовава на надделяващ обществен интерес.

Антикорупционният фонд (АКФ) е НПО, създадено през 2013 г., което се занимава с разследвания, анализи и инициативи, свързани с корупцията, върховенството на закона и публичната отчетност. Организацията се ръководи от журналиста Бойко Станкушев като изпълнителен директор, а сред водещите ѝ експерти са бившият прокурор Андрей Янкулов и разследващият журналист Николай Стайков