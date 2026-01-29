Васил Терзиев: Кризата със сметосъбирането е овладяна

Кметът на София с доклад за всички количества, цени, договори и анекси за сметосъбирането в София

Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет подробен доклад за състоянието на сметосъбирането в столицата, който съдържа пълна информация за количествата отпадъци, разходите, договорите и анексите по зони, съобщиха от общинския пресцентър.

„Много вярвам, че прозрачността лекува най-добре. Затова искам всичко, което се прави, да бъде максимално достъпно – и за общинските съветници, и за гражданите на София. В доклада ясно се вижда колко е платено, какъв е тонажът и че за 2025 г. имаме намаление на разходите с 1,7 млн. лв. и с близо 4% по-малко отпадък заради затегнатия контрол“, заяви Терзиев.

Данните в доклада на Терзиев показват, че разходите за сметосъбиране и сметоизвозване през 2025 г. са по-ниски почти във всички зони спрямо 2024 г., като общите разходи намаляват от 73,1 млн. лв. на 71,4 млн. лв.

През 2025 г. са извозени и около 14,5 хил. тона по-малко отпадъци – спад от близо 4%, отчетен във всички месеци и почти всички зони. Намалението се дължи основно на по-строг контрол и ограничаване на небитовия отпадък в сивите контейнери, благодарение на съвместната работа на Столичния инспекторат и Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Въпреки затрудненията в две зони – 3 и 6 (Люлин, Красно село, Подуяне, Слатина и Изгрев), услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не е прекъсвала нито за ден, а в останалите зони са сключени анекси с индексация на цените под нивото на инфлацията.

Терзиев подчерта още, че към момента системата на сметосъбиране вече работи нормално, а в най-засегнатите райони е преминато в режим на поддръжка. По-голямата част от контейнерите се обслужват ежедневно, а едрогабаритният отпадък е извозен почти навсякъде, което води до осезаемо подобрение на средата в кварталите.

Оперативни данни

Извършена дейност за 28 януари 2026:

Вчера в район „Слатина“ на терен работиха 6 сметосъбиращи камиона, а в район „Подуяне“ – 5 камиона. За деня от двата района са извозени над 100 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона общо за „Слатина“ и „Подуяне“.

В район „Слатина“ дейностите обхванаха зоната около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, както и булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“. Работеше се по големите улици с масов градски транспорт в квартал „Редута“, в карето между улиците „Калиманци“, „Атанас Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и в карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната около БАН. Обслужени бяха още улиците „Иван Димитрив“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и „Едисон“, жилищен комплекс „Христо Смирненски“, както и жилищен комплекс „Яворов“, улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“, и квартал „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ сметосъбирането и извозването се извършваше в карето между улица „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, улица „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, както и в квартал „Хаджи Димитър“ – в каретата между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, както и между улиците „Макгахан“, „Резбарска“ и моста „Чавдар“. Работеше се още в кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, включително в карето между улиците „Железни врата“, бул. „Ботевградско шосе“ и улица „Витиня“, както и по улица „Теофил Ганев“, локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“ и прилежащите малки улици.

В район „Люлин“ вчера на терен работиха 8 сметосъбиращи камиона, които обслужваха всички микрорайони, както и квартал „Филиповци“.

Планирана дейност за 29 януари

И днес териториалният обхват на дейностите остава същият и за трите района. В район „Слатина“ ще работят 7 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“, квартал „Редута“, каретата между улиците „Калиманци“, „Атанас Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната на БАН. Продължава работа по улиците „Иван Димитров“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, „Едисон“, в жилищните комплекси „Христо Смирненски“ и „Яворов“, по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“, „Околчица“, както и в квартал „Христо Ботев“. На терен е и една “щипка”, която ще обслужва кв. “Христо Ботев”

В район „Подуяне“ днес ще работят 7 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват карето „Черковна“ – „Владимир Вазов“ – „Тодорини кукли“ – „Ботевградско шосе“, квартал „Хаджи Димитър“ и каретата между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“, бул. „Владимир Вазов“, както и района около моста „Чавдар“. Работата продължава в кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, карето между улиците „Железни врата“, бул. „Ботевградско шосе“ и улица „Витиня“, както и по улица „Теофил Ганев“, локалните платна и малките вътрешноквартални улици.

В район „Люлин“ и днес на терен ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и квартал „Филиповци“.