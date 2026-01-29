В новосанирани блокове

В Бургас стартира инициативата за разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата. Пилотно в нея се включват живущите в два новосанирани блока в комплекс „Меден рудник“ – бл. 113 и бл. 4. Заместник кметът Весна Балтина, заедно с представители на отдел „Екология“ и Областен информационен център, се срещнаха с домоуправителите, като по време на срещата бяха разяснени правилата за използване на кафявите контейнери за биоразградими отпадъци и ползите от тяхното прилагане в ежедневието.

До края на седмицата контейнерите ще бъдат поставени пред входовете, а всяко домакинство ще получи индивидуална кухненска кофа и биоразградими торбички, които ще улеснят разделното събиране у дома.

Предизвикателството вече е прието, а в края на годината ще стане ясно кой блок се е справил най-добре. Най-активните ще получат поощрения.

Бургас разполага с една от най-модерните анаеробни инсталации в страната, която преработва биоотпадъците в биогаз и компост – решение с реални ползи за околната среда.