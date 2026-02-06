Прокуратурата нареди проверка  на всички салони за красота в Бургас (Обзор)

160 потърпевши жени с жалби

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев разпореди РЗИ, Комисията за защита на лични данни и ОДМВР-Бургас да предоставят на държавното обвинение документация, свързана с работата на салоните за красота в Бургас.

Причина за разпореждането на окръжния прокурор са публикации в медиите, от които се е самосезирал, както и паниката в града, която ескалира след като стана ясно, че порно канали въртят записи с голи бургазлийки, ползвали услугите на два салона и не подозиращи че ги снимат, докато се епилират. По случая са образувани две досъдебни производства.

По тази причина ще бъдат проверени абсолютно всички салони за красота.

На директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас. Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в Бургас.

Документацията, касаеща актове за установяване нарушения на Закона за частната охранителна дейност в студията за лазерна епилация в града, ще бъде изискана и от ОД на МВР-Бургас.

До момента 20 потърпевши от порно скандала със салоните за красота в Бургас вече са разпитани в качеството си на свидетелки. Жалбите в полиция и прокуратура от потърпевшите вече са 160.