Тежка катастрофа затвори пътя Разград-Попово, има жертва

Тежка катастрофа затвори пътя Разград - Попово в района на бившия военен лагер, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. Около 16:00 часа автомобил "Форд Галакси", управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип "Мерцедес", шофиран от 41-годишен разградчанин.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. На път за болницата е починал 59-годишен пътник на задната седалка във "Форд"-а.

Към момента се изяснява състоянието на водача на "Форд"-а и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка, информира БТА. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на "Мерцедес"-а и съпругата му, посочиха от полицията.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата.

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, допълниха от Областната дирекция на МВР.