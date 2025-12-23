Откриха над 200 крадени коли в селски автоморги

Двигатели, скоростни кутии, батерии за хибриди продавани на безценица в интернет

Най-много са издирваните от Италия

Полицията удари две селски автоморги в Софийско и Видинско

Море от авточасти, двигатели, скоростни кутии, батерии за хибриди, включително неупотребявани седалки, стъкла и калници откри полицията в две автоморги в село Григорево, община Елин Пелин и видинското село Кутлово. Общото между двете е, че предлагат, включително и с обяви в интернет, предимно японски и южнокроейски разфасовани автомобили от марките Мазда, Хонда, КИА, Хюндай и др. Става дума за най-нови модели, произведени между 2021 и 2025 г., които вече се продават на достъпни цени както у нас, така и в цяла Европа. Правело впечатление, че между тях няма такива части от БМВ, Мерцедес, Ауди или други коли от по-висок клас.

Криминалистите проверили серийни номера на някои по-скъпи агрегати и части и се оказало, че те принадлежат на над 200 автомобила, обявени за издирване в различни страни от Европейския съюз, най-много в Италия. Имало и двигатели и хибридни батерии със заличени номера, но те могат да бъдат възстановени и полицаите очакват, че са от автомобили, откраднати в България.

Тепърва ще се установява за всеки автомобил кога е бил задигнат и ще се търсят крадците. Има и такива коли, които си били вземани на лизинг, а после обявявани за издирване. В автоморгата в Григоревоса намерени 276 части, 202 от които са от автовмобили, търсени в Италия. Най-рано обявеният за издирване на Апенините е от декември 2023 г. Задържан е бил 56-годишен мъж, който прекарал 72 часа зад решетките, но после съдът го пуснат под домашен арест. Там е намерено специално помещение, оборудвано с машини и инструменти за разглобяване на японски и корейски автомобили, както и подземие, в което тайно били складирани някои от най-скъпите части като хибридните батерии.

Във видинското село Кутово са иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор. Образувано е дело за укривателство на крадени вещи, но засега няма повдигнати обвинения на собственика, управителя или друг човек от автоморгата.