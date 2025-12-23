Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя, сочен за лидер на ОПГ за разпространение на наркотици, палежи и други престъпления, в които са замесени и трима служители на МВР.

Сред тях е и Пламен Максимов - началникът на столичното 5-то РУ, който също беше задържан. Обжалването на мярката бе уважено от съда, заради влошеното здравословно състояние на Кръстев.

Днес се гледат и исканията на прокуратурата за по-тежка мярка на Максимов и още един член на групата.

Очаква се заседанията на Апелативен съд - Велико Търново да продължат до късно тази вечер, тъй като само жалбата на Стъкларя бе разглеждана повече от шест часа, а се очакват още четири заседания, влючително като първо се очаква да приключи това на Пламен Максимов.