Подозират полицейски шеф за чадър  над наркобандата на Стъкларя (обзор)

Шефът на 5 столично РУ и трима от хората му зад решетките

Шефът на Пето столично районно управление Пламен Максимов и трима полицаи, които разследвали наркодилъри, са задържани при акция на ГДБОП и Дирекция “Вътрешна сигурност” в МВР.

Арестите станали част от разбиването на мрежата на известния от години Росен Кръстев, по прякор Стъкларя. Самият той и още 12 души са вкарани зад решетките вчера, но от МВР и прокуратурата запазиха пълно мълчание за операцията.

Задържането на полицаите е по подозрение, че са опъвали на чадър над Стъкларя и хората му, които без проблеми пласирали отровите си в квартали като “Хаджи Димитър”, “Сухата река” и други, които попадат в територията на Пето РУ. Иначе бандата дейстава основно в “Люлин”, “Западен парк” и квартал “Флиповци”.

Преди 5 години отново заради Стъкларя в ареста попаднаха шефа на отдел “Наркотици” в ГДБОП Цветан Панков и началника на сектор там Кирил Ванков. Двамата полицейски шефове бяха обвинени, че са вземали пари от наркодилъри, а Стъкларя беше свидетел срещу тях. Съдът обаче ги оправда.