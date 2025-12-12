Задава се поредната мъка и драма, която тотално ще издъни икономиката до 2027 г.

Парламентът единодушно с 227 гласа "за" прие оставката на кабинета "Желязков" и цялата мъка, драма и трагикомедия се свърши. Започва следващата голяма мъка, драма и трагедия, която ще се развие в 2026г., за да стигнем до тоталната криза на 1 януари 2027г., когато фискът вече ще е на червено, а икономиката издънена.

Ще повторя отново - сегашната конструкция на управление е тотално изчерпана, компрометирана и прогнила от зависимости, корупция, калинки, дилетантство и простащина. Смяната на Росен с Асен, примерно, не е борба с мафията, зависимостите и завладяната държава, а е стани да седна начело на мафията, зависимостите и завладяната държава. Можем да сменим Асен с произволно име, резултатът ще е същият, защото конструкцията на властта е развратена до необратимост.

Очистителното е закриване на цели министерства, агенции, комисии, въвеждане на широка финансова и управленска децентрализация на общините. Защо? За да не се концентрира никога повече власт в един кръг, в двама-трима души, в една партия.

Вече е ясно, че Парламентът няма да приеме бюджет за 2026г. И по-добре, защото този нефелен Парламент, избран на доказано фалшифицирани избори, не може да роди нищо освен каши, батаци, малоумия и конформизъм.

Ако можеха вкупом да сътворят нещо читаво, до сега щяха. Но не могат, защото освен политическо пуйчене друго няма. Да погледнем и другия ъгъл - без бюджет няма да могат да крадат като за последно. Не е кой знае какво успокоение, но е такова.

На хоризонта се задава Румен Радев и полека политиката ще се превърне в двуполюсен сблъсък на два големи блока или босове. Омърлушените от вчера ППДБ ще трябва да изберат - или с Радев, или с Бойко и Делян. Стана доста кофти.

Така че 2026г. ще станем свидетели на раждането движение, начело с Радев и на спихването на джендър балона на ППДБ, които ще се върнат към обичайното си агрегатно състояние на унизени в поредния брак по сметка. Само трябва да си изберат между Радев и Борисов/Пеевски.

Каквато и да е следващата конфигурация, за мен борбата трябва да бъде така да преформатираме държавните институции и законите, че никога никой да не може да обязди цялата власт и парите на държавата да се разпределят от един много тесен кръг политици, министри, олигарси. Всичко друго е второстепенно.