Още по темата: Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала 03.01.2026 11:53

Ураганен вятър събори дърво на Витоша, което уби майка на две деца! Ако имах пистолет щях да стрелям в телевизора, докато слушах лигавите оправдания на някакви чиновници начело с директорката на природен парк „Витоша“, която определи трагедията като „нелеп инцидент“!

За да е пълен абсурдът тя заяви, че не може да каже чия е отговорността, защото не може да каже чий е имотът и той трябвало да бъде проверен. В допълнение госпожа инж. Севдалина Димитрова – директорката, съобщи че видяла, че наистина има паднало дърво, което било на 6-7 метра навътре от пътя, но то преди това не било давало някакви индикации, че може да бъде опасно. „Предвид метеорологичните условия, вероятно дървото под напора на ветровете просто е паднало.“ е експертното пояснение на директор Димитрова. Обясненията на другите експерти от горите и столична община бяха не по малко абсурдни!

И така виновниците за „нелепия инцидент“ са ясни – вятърът и дървото, което не давало индикации че може да е опасно.

До тук с идиотщините. Не дървото и вятърът убиха майката на две деца. Уби я мозъчната мизерия на отговорните за съдбата на Витоша. Уби я продължаващата 10 години гавра с плана за управление на природен парк „Витоша“. Уби я перманентната диверсия на „зелените“ срещу планината и нейните естествени функции.

И накрая – убихме я ние – гражданите на София, не намерили сили и свяст да отървем символа на своя град от лепкавите ръце на чиновника!

Престъплението „Витоша“ продължава!