Д-р Гълъбова: Тежко ни, ако лицата на протеста влязат в парламента

Активното налагане на младите от протеста от медиите започна. Вече има избрани лица. Днес видяхме три от тях. Едната - с чуждоземския прякор, вече се представи при агент Богдан. И трите не блестят с интелект и категорично не смятам, че са представителна извадка на младите хора у нас.

Върнах си предаването и съм потресена от представянето им. Едната се занимавала от време на време с журналистика, втората мигрирала, но се върнала, а третата - Фльората, много мрази русофилите.

Моме, и аз съм Фльор (flos - цвете от латински, бел. ред.), но се гордея с българското си име. И съм русофил. Много ми се иска да поговоря с теб, Фльор, за да разбера кои твои комплекси те правят толкова злобна и мразеща. А аз ще ти обясня защо обичам руската култура и руския народ, ще ти обясня какво значи да обичаш изобщо. Омразата ти е изписана на лицето, Фльор.

Хора, тежко ни ако тези и подобните им влязат в парламента. Те мразят, както само либерал може да мрази.