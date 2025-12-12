„К“ икономиката в САЩ

От плоския данък у нас нито сивият сектор изсветля, нито чуждестранните инвестиции заляха страната

„К-образна икономика“ е отдавна известно понятие - едни компании и личности бележат устойчив растеж, други - пропадат. Пропадането на вторите няма нищо общо с „творческото разрушаване“ на Шумпетер.

Сегашните данни за САЩ сигнализират за продължаване на „К-тенденцията“. Индексът на потребителското доверие на Conference Board падна с 6,8 пункта до 88,7 през ноември, под очакванията от 93. Освен това той е на нива, подобни на тези от началото на 2020 г., когато пандемията затвори икономиката. По подобен начин проучването на потребителското доверие на Университета в Мичиган е малко над 70-годишните си дъна.

И двете проучвания показват, че голяма част от потребителите се борят със затруднения. В рамките на проучванията перспективите за текущите работни места и наличността на работни места са ниски. Инфлацията, тарифите, политиката и спирането на работата на правителството също оказват натиск върху потребителите и ограничават плановете за големи разходи.

Икономиката, оформена по К-тенденцията, описва възстановяване след кризата, при което различните части на икономиката и обществото се представят с рязко различаващи се темпове, образувайки двете рамена на буквата К:

• Горната част на рамото (нагоре). Сектори, компании, активи и хора, които се възползват от възстановяването и в много случаи са по-богати, отколкото преди пандемията. Това включва инвеститори в технологични акции, големи технологични компании, луксозни сектори, професионалисти с високи доходи и собственици на активи.

• Долното рамо (надолу). Свиващи се сектори, малки предприятия и хора, които продължават да намаляват или да стагнират, дори когато цялостната икономика изглежда в растеж. Примерите включват: хотелиерството и туристическия сектор, много търговски обекти с по-ниски цени, нископлатени работници в сферата на услугите, малки предприятия и много домакинства от средната класа и с по-ниски доходи.

Какво да се прави, за да се сближават двете рамена на „К“?

От 2007 г., когато България е приета за член на ЕС, страната бележи икономически растеж, но по-голямата хапка от растежа се изпомпва в горното рамо на „К“.

Основната причина за по-ускореното разтваряне на рамената на „К“ в България е въведеният „социалистически“ плосък данък на корпорации и граждани през 2008 г., който обещаваше както изсветляване на сивия сектор, така и мощен поток от чуждестранни инвестиции, така че България да догони за едно-две десетилетия по-развитите страни.

Фейк идея!

Нито сивият сектор изсветля, нито чуждестранните инвестиции заляха страната, нито България догони по-развитите страни. Но олигархията, богатите криминални „мутри“ и рентиерите, ощастливени, напълниха банковите си сметки (не само у нас, но и в чужбина). И „инвестираха“ в офшорки, в Дубай или на Халкидики.

17 години след приемането на плоския данък в България, който е еднакъв за всички, Международният валутен фонд отново напомни, че той трябва да бъде премахнат. Аргументът е че трябва да се премине към прогресивно данъчно облагане както повечето страни в Европа. Освен това трябва да бъде премахнат и максималният осигурителен праг.

Импотентната „сглобка“ от кастрати (в социално-икономически смисъл - че не могат да провеждат своите политики, обещани в предизборните им програми), снесе новото поредно „единствено възможно“ яйце - проект №2 на Бюджет 2026 г., който изглежда правен от посредствени хора и се представя чрез посредствени медии на българските граждани, които политиците традиционно мислят че са посредствени.

Но още от сега на вратата чукат необходимите промени в Бюджет 2027 г., които - най-вероятно няма да са дело на момчетата, които си отиват (с момичетата си).