„Катаргейт“ скара белгийските магистрати

Разследването продължава въпреки съпротивата

В Брюксел разследват следователите на корупционната афера отпреди три години

Вместо да послужи като повод за разчистване на палатите на общоевропейската власт от корумпирани чиновници, най-голямата разкривана и документирана досега афера за раздаване на подкупи в Брюксел - “Катаргейт”, е на път да скара белгийските магистрати.

Да, защото в понеделник те наистина се хванаха за гушата - ами брюкселската прокуратура даде нов мощен тласък на инициираното неотдавна разследване срещу прокурорите, които точно преди три години развяха на показ кирливите ризи на облажилите се с катарски подкупи за стотици хиляди евро бивша заместник-шефка на Европейския парламент Ева Кайли и още петима - шестима действащи или бивши евродепутати от Италия и Белгия.

И сега онези магистрати, които навремето бяха обявени за блюстители на реда и за знаменосци на борбата срещу корупцията в Европа, са обвинени вече без заобикалки от техни колеги в посегателство срещу имунитета на народни избраници, в нарушаване на следствената тайна и в конфликт на интереси.

Иначе казано, разширява се разследването на методите, използвани в скандала “Катаргейт” от белгийската съдебна система, срещу която подават жалби заподозрените в корупция в особено големи размери Ева Кайли, приятелят й Франческо Джорджи и белгийската евродепутатка Мария Арена. Тримата твърдят, че набедилите ги магистрати са нарушили следствената тайна и са позволили незаконно изтичане в медиите на очерняща имиджа им клеветническа информация. Въз основа на тези обвинения преди повече от година е било образувано дело срещу няколко висши белгийски магистрати, участвали в показната акция с арести и с конфискувани куфарчета и чанти със стотици хиляди евро за подкупи.

Стартирано е било по-специално официално разследване срещу ръководителя на Белгийската служба за борба с корупцията Юг Тезо, който е бил отстранен от поста. Разпитан е бил също така прекият ръководител на разследването на далаверата “Катаргейт” - Бруно Арнолд, под око е държан също така бившият прокурор Рафаел Маланини. Сега и двамата очакват обвинения, като за последния дори се появиха съобщения, че вече е арестуван.

И вчера брюкселският всекидневник “Льо Соар” написа, че в понеделник или три години след взривилия ЕС корупционен скандал между Брюксел, Доха и Рабат, е започнал нов кръг от изслушвания за доказване на хипотетичните засега престъпления на магистратите от “Катаргейт”. Като този “кръг” протича успоредно с основното разследване, което било започнато през септември 2023 г. с цел да хвърли светлина върху методите, използвани от белгийската съдебна система по време на “най-чувствителните фази на предполагаемата корупционна афера”.

Фокусът е закован върху действията на агентите на белгийските специални служби, разкрили далаверата, както и върху споменатите евентуални нарушения на парламентарния имунитет и на принципа за поверителност при предварителните разследвания. Разнищва се и предполагаемият конфликт на интереси, засягащ най-вече водещия съдия-следовател Мишел Клез, който бе принуден да се оттегли от делото заради общ бизнес на сина му със сина на заподозряна евродупутатка. Под въпрос била поставена и надеждността на важните за белгийското обвинение показания под клетва на разкаялия се бивш италиански евродепутат Пиер Антонио Панцери.

Но според брюкселските медии разследването на аферата “Катаргейт” продължава, въпреки вече откритата съпротива срещу заетите с него магистрати. Като върху качеството на следователската работа продължават да оставят своя негативен отпечатък два много неприятни факта - напускането на споменатити съдия-следователи Клез и Маланини. Въпреки това през март заели постовете им магистрати се били върнали в Европейския парламент, като поискала снемане на имунитета на евродепутатките от италианската Демократическа партия Алесандра Морети и Елизабета Гуалмини.

Миналата седмица Комисията по правни въпроси на Европейския парламент е взела решение да одобри искането само за първата от тях. Сега то трябва да бъде гласувано в пленарна зала, освен ако и пред него еврочиновниците не спуснат някаква бюрократична бариера - намекват медиите в Брюксел.