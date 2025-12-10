Без оставка, поне до 1 януари

Борисов има опит и гледа правилно в дългосрочната игра

Някой в коментарите ми в ютюб ме подсети, че в стрийма си казах: "Ще има оставка поне на Росен Желязков". Абсолютно бях в грешка и си признавам. Всъщност не си дадох сметка, че Борисов има опит да оцелява при протести и тук гледа много правилно дългосрочната игра.

Около 1-ви януари ще има официални церемонии, снимки и срещи покрай приемането на еврото. Ако той не мърда до тогава, завинаги ще си припише влизането в еврозоната. След което, ако нещата тръгнат на зле, може да ползва протестите като повод за оставка и да си остане само като постижение.

Не забравяйте, че следващата година има президентски избори, които са мажоритарни. Ако Борисов реши да се кандидатира или издигне силен кандидат на ГЕРБ, с лекота ще стигне втори тур на мускули. Шансовете да е срещу друг проевропейски кандидат са почти нулеви, защото те просто нямат цифрите да прескочат бариерата за мажоритарен избор.

Е, към кого ще отидат гласовете на про-европейските българи? Към този, който ни е вкарал в еврозоната (и вече има следа за това) или към някой, който с години са обявявали за "агент на Кремъл"?

Общо взето, Борисов ще играе за вечната си мечта да бъде припознат на жълтите павета и го прави много хитро. Дали ще успее? Не съм сигурен. Омразата на "демократичната общност" към него вече е инстинктивна и много дълбока. Пък и соросоидите вече нямат кой знае колко силен глас там. Плюс, подписът на Станишев стои под Лисабонския договор от името на България и това не му помогна много.

Все пак...аз лично го подцених и сгреших. Та, не бих изключил да успее.