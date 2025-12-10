"Чудесен ден за българската демокрация!": Десетки хиляди казаха "НЕ на омразата!" на митингите на ДПС-Ново начало

Мирно, мащабно, без провокации и омраза, но пък с десетки хиляди българи на площадите в над 20 български града и под звуците на патриотични песни, с народни хора, български знамена и партийни флагове, както и плакати "НЕ на омразата" преминаха митингите на "ДПС - Ново начало" в цялата страна във вторник вечерта. "Младите хора искаме мир и сигурност!", "Не искаме хаос, искаме достоен живот", "Не на уличните преврати, насилието и омразата" и "Жълтите павета не са България!", бяха само част от лозунгите на демонстрациите.

От партията на Делян Пеевски обявиха протестите като такива срещу проявите на политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

"Днес бе чудесен ден за българската демокрация! Днес казахме "НЕ на омразата!", "ДА на демокрацията! Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни", поздрави симпатизантите на партията лидерът на Движението за права и свободи Делян Пеевски, като им благодари за "мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България", категоричен бе той късно снощи.

Протестите в Кърджали и Белица бяха водени от двамата заместник-председатели на на ДПС-Ново начало – в Кърджали - Ерол Мехмед, а в Белица - Радослав Ревански.

Десетки хиляди изпълниха централните площади в Кърджали, Белица, Ветово, Ямбол, Търговище, Смолян, Добрич, Шумен, Руен, Хасково, Разград, Дулово и редица други населени места, а социалните мрежи преливаха от излъчвания на живо с видеа и снимки от граждани, включили се в демонстрацията в подкрепа на стабилната държава и срещу агресията и политическите опити за дестабилизацията в страната.

Над 20 хиляди членове и симпатизанти на ДПС и жители на област Кърджали препълниха площад "Освобождение" и улиците в центъра на града, за да изразят своята подкрепа за институциите, за правителството и с желание за стабилност в държавата. Хора от всички седем общини в областта заедно казаха- "Не на омразата", "Не на хаоса", "Не на противопоставянето", "Да на обединението", "Да на стабилните институции и конструктивния диалог", "Да на демокрацията и законността".





Официалните лица на многохилядния митинг бяха Ерол Мюмюн - заместник председател на ДПС и кмет на община Кърджали, Неджми Али – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел, Айджан Ахмед – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Черноочене, Рушен Фейзула – председател на Областния съвет на ДПС- Кърджали, Елван Гюркаш – народен представител от ДПС, Изет Шабан – кмет на община Ардино, Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград, Илкнур Кязим – кмет на община Момчилград, Шинаси Сюлейман – кмет на община Кирково, Енгин Идриз, председател на Областния съвет на Младежко ДПС – Кърджали, Мухаррем Мухаррем – председател на ОбС на ДПС - Кърджали. На мирната демонстрация присъстваха още председатели на общински организации на ДПС от област Кърджали, на младежките и женски структури, кметове на населени места, общински съветници, хиляди граждани.

Митингът започна с химните на Република България и Европейския съюз, последвани от изпълнения на песента "Моя страна, моя България" и песен на турски език.

С бурни аплодисменти беше посрещнато изказването на заместник председателя на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн.

Мюмюн призова от Кърджали, от този внушителен митинг да се отправи едно послание, един знак към цяла България, към всички, които ползват ДПС с негативни цели - една пълна подкрепа за най-добрия лидер, за лидера на ДПС, за човека, който показа в много кратки срокове как се прави политика, как се работи за хората, как се решават проблеми. "Ние не сме хора на омразата, ние не сме хора на разделението. Ние сме за единството, за братството, за силна държава", каза Ерол Мюмюн. Той предаде поздрави от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски на Кърджали - сърцето и душата на Движението за права и свободи.

снимка: kircaalihaber.com

Ерол Мюмюн посочи, че България се намира пред един много важен исторически момент – от 1 януари 2026 година става пълноправен член на Еврозоната. "И ние, като граждани на тази страна, сме длъжни да поемем нашия граждански дълг. Ние не може да позволим нашата родина в този исторически момент, в може би, най-предизвикателната година да влезе без бюджет, да влезе със служебен кабинет, държавата да се раздира от хаос, да влезе в финансова криза, да влезе в политическа криза. България повече от всякога има нужда от силно правителство, от работещи министерства, от работещи ведомства. Ние като представители на местната власт се нуждаем от силна държава. Неработеща държава означава, че ние не можем да вършим нашата работа, не можем да решаваме проблемите на хората. Ние сме най-близо до хората и те очакват от нас да работим за по-добри условия на живот. ДПС през годините винаги е доказвала, че е гарант за мира, че е гарант за стабилитета, че е гарант да има силна държава, да има силна България", посочи в изказването си Ерол Мюмюн, цитиран от регионалния сайт kircaalihaber.com.

снимки: Facebook / Гюнер Шюкрю

На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад и в Белица. Митингът беше мирен и започна с песента на Веселин Маринов – "За теб, Българийо". Събитието бе обявено от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но още час по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Хиляди се събраха на площада в центъра на Стара Загора, за да заявят гражданската си позиция, че хората не трябва да бъдат противопоставяни едни на други и е крайно време да се каже: ”НЕ на омразата и “ДА” на сигурността и стабилността!”, както и "край на уличните преврати".

На площада бяха областният председател на ДПС д-р Тунджай Йозтюрк, кметове на общини и населени места, общински съветници, членове и симпатизанти на “ДПС - Ново начало”.

Присъстващите на демонстрацията в Дулово се обявиха в подкрепа на председателя на партия Делян Пеевски, заявиха, че са против етническото напрежение, те носеха плакати "Искаме стабилна държава“, "Всички сме равни", "Няма втора класа" и други.

С българския национален химн и химна на Европейския съюз започна митингът "НЕ на омразата" в Разград. Хиляди симпатизанти на ДПС-Ново начало са изпълнили централния площад в града.

"Днес площадът пред Драматичния театър в Търговище бе изпълнен с близо 5 000 души, обединени в името на стабилността и подкрепата за правителството! Митингът на ДПС Търговище показа ясно желанието на хората за спокойствие, сигурност и работеща държава, в която думата „отговорност“ има значение! В атмосфера на уважение и взаимност заявихме ясно: НЕ НА ОМРАЗАТА, не на разделението!", написаха от ДПС-Търговище в социалната си мрежа "Фейсбук" и допълниха: "България има нужда от последователност, диалог и решения, които да подкрепят всички — и големите градове, и малките населени места!

Днес Търговище показа своята сила и зрялост! Заедно продължаваме напред с увереност и вяра в по-стабилна България!

Делян Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов към България!

"Днес бе чудесен ден за българската демокрация". Това се казва в позиция на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията, след снощните митинги, организирани от партията в десетки градове на страната, под мотото "НЕ на омразата!".

"Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията.

Че властта е отговорност към хората.

Днес казахме “НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията!”

Цяла България видя колко сме позитивни.

Цяла България видя колко сме единни.

И затова от сърце благодаря на всеки един от вас.

Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната.

Благодаря ви, че не се поддадохте на провокации.

Благодаря ви, че избрахте мира пред конфликта.

Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство.

Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България.

Гордея се с вас. Гордея се, че сме заедно - смели и достойни", заявява Делян Пеевски и в заключение благодари на хората, които се включих в митингите.

Освен призивите за мир и демокрация и срещу омразата, на плакатите на протеста имаше и такива, насочени към лидерите на ПП-ДБ, като например "ПП-ДБ - мислете за хората, не за пачки и пудели", снимка на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев с надпис "Позор за България" и други, изобразяващи бившия лидер на партията Кирил Петков като клоун.