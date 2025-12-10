Митничари разкриха нелегални казани и стотици литри контрабандна ракия

Три нелегални казана и 366,70 литра ракия разкриха служители на Митница Варна в селски имот в община Долни чифлик, съобщиха от АМ „Митници”.

Стопанството, в което преди време имало малка дестилерия, било проверено на 5 декември след анализ на отдел „Митническо разузнаване и разследване”. В имота инспекторите открили трите казана в работен режим и 91,50 литра прясно изварена ракия. В къщата на същите собственици имало още 275,20 литра етилов алкохол, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени шишета при лоши хигиенни условия. Стопаните нямали документи за платен акциз на ракията, която планирали да продадат.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската районна прокуратура. Нелегалните казани са демонстирани и иззети, конфискувана е и контрабандната ракия.