Ремонтират спешното отделение на „Пирогов“

Лекарите няма да спират прием на болни, реконструкцията ще е на етапи

Ремонтът ще е на три етапа

От понеделник започва подготовката за ремонт и преустройството на спешното отделение в “Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение. “Отделението ще продължи да работи и по време на ремонта”, коментира пред “Труд news” изпълнителният директор д-р Валентин Димитров. Той обясни, че ще бъде направен график и реконструкцията ще протече на три етапа. Кабинетите само ще бъдат местени в други коридори.

Ремонтът стана възможен след като в края на миналата година Министерският съвет отпусна 2 608 882 лева. Планиран е не само основен ремонт на отделението, което е сериозно амортизирано заради постоянния поток от пациенти, но и обновяване на медицинската апаратура.

През 2025 г. в спешното отделение на “Пирогов” медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, което прави по над 700 души на ден, отчетоха от болницата. Над 59 000 от тях са били приети за лечение.

Общо 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравнонеосигурените, лекувани в спешната болница, са близо 17 000.

В последния ден на миналата година 626 пациенти са потърсили помощ в спешното отделение на “Пирогов”. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. В първите часове на новата 2026 г. пък спешна помощ е оказана 62-ма възрастни и 24 деца, като трима са били пострадалите от неправилно боравене с пиротехнически средства, обясниха още от лечебното заведение.

В новогодишната нощ много натоварено е било дежурството в Отделението по неврохирургия на “Пирогов”, където 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма вследствие на падане от седмия етаж.