По-малко загинали по пътищата, отколкото  при COVID-19

МВР бележи статистически победи

456 души са загинали при катастрофи по пътищата през 2025 година. Смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия са с 22 по-малко, отколкото през 2024 г., отчита статистиката на МВР. Тя е неокончателна до 31 януари 2026 г., когато трябва да бъдат включени и починалите в болница до 30 дни след злополуката.

Както многократно писа “Труд news”, българският КАТ веднъж завинаги реши проблема с многото загинали при катастрофи като започна да изключва починали от инфаркт или инсулт. Нещо повече - вече “задрасква” и жертви на катастрофи при други престъпления. Например - наведнъж бяха махнати 6-ма нелегални афганистанци, убити в преобърнат автомобил на румънски каналджия в началото на ноември край Бургас.

Към края на септември от статистиката на КАТ бяха изключени над 55 смъртни случая и множество ранени, затова и не може вече данните за 2025 г. да бъдат сравнявани данни от предходни години. Пример - през 2020 г. заради пандемията от COVID-19 с месеци беше блокиран трафика в страната, загиналите бяха 463-ма, а сега се опитват да ни убедят, че през 2025 г. са със 6-7 по-малко. Експертите у нас не вярват, не е ясно дали Евростат ще повярва на тези статистически победи.