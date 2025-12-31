Пускат държавни ценни книжа и за граждани

При покупката на ДЦК за физически лица няма да има такси и комисионни

Алтернатива на банковите депозити ще предложи на гражданите Министерство на финансите. Министерският съвет прие стратегия за предлагане на държавни ценни книжа (ДЦК) на индивидуални инвеститори. Това ще даде възможност на домакинствата да реализират добра доходност при нулев риск, както при банковите депозити.

ДЦК-та ще бъдат предназначени за непрофесионални инвеститори - физически и юридически лица, заяви след заседанието на Министерски съвет министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова. “Това е една много важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, които имат такова желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа в нашата страна. По този начин ще се развие и капиталовият пазар в България”, допълни министър Петкова.

Идеята е да стартира директно пласиране на държавни ценни книжа сред българските граждани. Ключов елемент е, че при записване на ДЦК от граждани няма да бъдат плащани такси и комисионни, а разходите по пласирането на книжата се поемат от емитента в лицето на Министерство на финансите. По този начин реалната доходност на книжата ще се определя от самите параметри на емисията и ще може да бъде сравнявана с банковите лихви по депозитите на граждани. И всеки отделен човек ще може да прецени дали да държи парите си в банка или да купи държавни ценни книжа.

Самото записване на ДЦК е предвидено да става бързо и лесно по няколко възможни начина. Първият начин е дигитален - през сайт в интернет или приложение на мобилния телефон “е-ДЦК”. Онлайн хората ще могат да се регистрират, да избират емисия, да подават поръчки за покупка, да следят портфейла си от притежавани книжа, както и да проверяват историята на покупките си. Единственият недостатък на дигиталния вариант за покупка на ДЦК е, че е предвидено инвеститорът да се регистрира чрез електронна идентификация (eID) и да подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП). Изискването за електронен подпис е твърде високо ниво на сигурност, при положение, че самото плащане може да стане през банково приложение на мобилния телефон, достъпът до което става с ПИН код. Изискването за електронен подпис ще откаже много хора да използват този вариант.

Вторият вариант за записване на ДЦК е през офисите на “Български пощи”, банки и инвестиционни посредници. В пощите и банките няма да събират такси на гражданите, а разходите ще бъдат поемани от Министерство на финансите.

За всяка емисия ДЦК за граждани ще бъдат определяни: срок, начин на формиране на дохода (например дали ще има лихвени плащания на някакъв период и/или ще бъдат продавани на цена под номинала), минимален и максимален размер на записване, целеви обем на емисията и срок за записване. Ще бъдат разписани и правила, ако поръчките на гражданите са повече от предложените ДЦК.

В стратегията има дори идея за “реинвестиране” (rollover) - възможност падежиращи суми на инвеститорите да могат да бъдат използвани за записване в нова емисия чрез автоматизирано доплащане или възстановяване на малки суми. В момента част от депозитите автоматично се подновяват при изтичането на срока им, което е много удобно за хората.

При търговия на ДЦК за граждани на борсата хората по всяко време ще могат да получат инвестираните в книжата средства.

Хората ща имат възможност по всяко време да продадат притежаваните от тях държавни ценни книжа (ДЦК), предвижда стратегията, приета от Министерски съвет. Възможни са два различни вида ДЦК за граждани. Първият вид са целеви емисии ДЦК, достъп до които ще имат само граждани. Те ще бъдат с кратък срок, например три, шест месеца или година, няма да бъдат търгувани на фондовата борса, но ще бъдат изкупувани по всяко време от Министерство на финансите. Така хората по всяко време ще могат да получат парите си, без да се налага да чакат до изтичане на срока на емисията.

Вторият тип ДЦК ще бъдат част от досега емитираните държавни ценни книжа, но определени количества от тях ще бъдат предвидени само за граждани. Тези емисии могат да бъдат с разнообразен срок, например както няколко месеца, така и от 2 до над 10 години. Няма да има ограничения за търговията им след първоначалната покупка, като това ще може да стане и през фондовата борса. Тоест тези книжа ще може да бъдат купувани от банки и от други инвеститори. Идеята е на борсата да има маркет -мейкъри, които ще бъдат задължени да обявяват котировки “купува” и “продава” на ДЦК, които са пласирани на граждани. Така хората ще могат да продадат книжата си по всяко време и ще получат пазарна цена за тях.

В момента, ако човек има банков депозит и му потрябват пари, може да развали депозита, да изтегли парите си, но губи цялата лихва. При ДЦК-та за граждани, търгувани и на борсата, това няма да е така. Пазарната цена се определя в зависимост от това колко време инвеститорът е държал книжата. Например, ако човек купи ДЦК със срок 3 години и след 2 години ги продаде, защото има нужда от парите, ще получи доходност, за това, че две години парите му са били използвани, а няма да загуби цялата лихва, както е при депозитите.

Самото придобиване на ДЦК ще бъде без такси за гражданите. Но ако им се наложи да продадат притежаваните книжа на фондовата борса преди изтичането на срока им (преди падежа), ще трябва да бъдат платени такси. На база сегашните такси на борсата от Министерство на финансите очакват таските и комисионните на посредниците да бъдат в диапазона 0,01% - 0,02% от стойността на сделката. По този начин в ДЦК ще може да бъдат инвестирани и сравнително малки суми, което също ще осигурява добра доходност.

От Министерство на финансите имат и идея как да бъде постигана пазарна доходност за ДЦК-та за граждани. Пласирането сред граждани на стандартни емисии ДЦК ще става на два етапа. Първият етап включва предлагане на емисията ДЦК на аукцион, организиран от БНБ (както в момента пласират ДЦК), на който да бъде формирана пазарната цена на финансиране на държавния бюджет, изразена като среднопретеглена цена на одобрените поръчки, съответно среднопретеглена доходност. Вторият етап е директно предлагане на граждани на същата емисия ДЦК с доходността, постигната на аукциона на БНБ. Така гражданите няма да участват в аукциони, няма да предлагат цени, а само ще посочват какво количество ДЦК с определена вече доходност искат да купят.

Лихвите по ДЦК-та са по-високи от тези по банковите депозити.

В момента лихвите по банковите депозити са много по-ниски от доходността на българските държавни ценни книжа. По този начин домакинствата не получават нищо или малки суми за спестяванията си, а банките и други големи инвеститори купуват ДЦК и получават много по-висока доходност. Държавният бюджет плаща лихви по ценните книжа, а за целта събира данъци от хората и бизнеса в страната. Но тези лихви не стигат до гражданите, а до големи инвеститори. При пласирането на ДЦК директно на граждани това ще се промени.

През ноември средният размер на лихвите по новите депозити на граждани в евро е 1,44%, а по новите левови депозити средният размер на лихвите е 0,81%, показват последните данни на БНБ. Лихвите по влоговете на граждани не нарастват, а дори има минимално намаление спрямо същия месец на миналата година.

Лихвите, които плащат по ДЦК-та, са в пъти по-високи от тези по депозитите. През настоящата година от Министерство на финансите са пускали на пазара в страната ДЦК само със срок от 3 и 7 години. На различните аукциони, проведени от БНБ, постигнатата годишна доходност по 3-годишните ДЦК варира между 2,40% и 2,90%. На последния аукцион за такива книжа, проведен през октомври, доходността е 2,47%. За 7-годишните ДЦК на проведените аукциони през настоящата година постигнатата годишна доходност е между 3,31% и 3,51%, като на последния проведен аукцион доходността е 3,30%.

Общият размер на държавния дълг е по-малък от депозитите на домакинствата.



Депозитите на домакинствата в страната за първи път надминаха 100 млрд. лв. в края на ноември, показват данни на БНБ. През последните месеци много хора внасят пари в банките, за да бъдат автоматично превалутирани при влизането ни в еврозоната. Влоговете на домакинствата са достатъчни да финансират държавния бюджет, за да не се налага да бъдат пускани държавни облигации на международните пазари, по които лихвите са доста високи, а се плащат и комисионни на банките, които участват в пласирането им.

На вътрешния пазар в страната ни от началото на годината Министерство на финансите е пласирало ДЦК общо за 3,3 млрд. лв., като е пуснало само 3-годишни и 7-годишни ДЦК.

Доста по-голям държавен дълг беше пласиран на международните пазари. В края на април бяха пласирани еврооблигации за 4 млрд. евро, а в средата на юли за още 3,2 млрд. евро. Това прави общо 7,2 млрд. евро или малко над 14 млрд. лв. Заедно с пласираните левови ДЦК на вътрешния пазар, общият размер на пуснатия държавен дълг през настоящата година е над 17,3 млрд. лв.

Пласираните в средата на юли еврооблигации бяха в два транша. Първият транш беше от облигации със срок 10 г. и обем от 2 млрд. евро, а вторият транш от облигации със срок 20 г. и обем от 1,2 млрд. евро. Годишната доходността на пласираните 10-годишни еврооблигации беше 3,637%, а на 20-годишните - 4,362%.

Голяма част от пускания нов държавен дълг е за изплащане на стари задължения на падежа им, а останалият дълг е за финансиране на бюджетния дефицит. Към края на октомври общият размер на държавния дълг е 61,39 млрд. лв., което е по-малко от депозитите на домакинствата в страната.