В новогодишната нощ: Пиратка разкъса пръстите на момче, жена загина в пожар

Пиратка разкъса пръстите на 14 годишен младеж. Инцидентът станал в село Равда, по време на новогодишния концерт, на площада. Неустановено по вид, пиротехническото изделие гръмнало в лявата ръка на момчето.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР в Бургас.

В новогодишната нощ, в Бургаско вилняха и четири пожара. В огнена стихия в руенското село Билка, в къщата си, която е изпепелена, е загинала и възрастна жена. Останалите хожари са в Карнобат, руенското село Просеник и Созопол, където четири каравани са изгорели.